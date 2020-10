¿Paul McCartney está dejando pistas de su nuevo álbum, McCartney III?

Varios seguidores del reconocido Paul McCartney han estado afirmando en las redes sociales que el cantautor podría estar dando indicios del que podría ser su nuevo disco ‘McCartney III’, el último trabajo de la trilogía de álbumes que viene realizando desde 1970.

La supuesta primera pista se observó en la plataforma musical de Spotify, en donde varios usuarios afirmaron que al reproducir las canciones de los álbumes ‘McCartney’ o ‘McCartney II’, aparecía una animación de fondo con una mano que lanzaba un dado, el cual marcaba el número tres.

Otras pistas de que se aproxima la tercera entrega de la trilogía serían las publicaciones del intérprete en sus redes sociales, en donde ha estado compartiendo tres dados con imágenes de diferentes objetos que también apuntan a el número tres.

Recordemos que la primera entrega de esta trilogía se publicó en 1970, mientras que la segunda se estrenó 10 años después, el 16 de mayo de 1980. Ahora, 40 años después, ¿llegará la tercera?

I’ve checked on Spotify and it’s true. Teasers for the rumoured McCartney III album. They’re there! It’s on! This is fantastic news. #McCartney3 #McCartneyIII #McC3 pic.twitter.com/t13iXMDgri

— Jason Carty (@Doctor_J_) October 16, 2020