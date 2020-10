Rock In Rio Lisboa 2021: Foo Fighters confirma asistencia en el festival

Rock In Rio Lisboa 2021 llegará el próximo año con una mezcla de sonidos encabezada por Foo Fighters, pasando por Black Eyed Peas, Duran Duran y Post Malone.

El festival le dará gusto a toda clase de público y llegará en junio del 2021, con un festival que tendrá una duración de dos fines de semana: del 19 al 20 de junio y del 26 al 27 de junio.

Si bien por ahora no se conoce el valor de las entradas, o el lugar donde se llevará a cabo el Rock In Rio Lisboa 2021, pues ya se habla del line up del festival: el 19 de junio se vivirán las presentaciones de Foo Fighters, The National y Liam Gallagher; el 20 de junio se presentará Black Eyed Peas, Ivete Sangalo y David Carreira; el 26 de junio será turno para Duran Duran, A-Ha. Xutos & Pontapés y Bush; mientras que para el 27 de junio el show estará a cargo de Post Malone, Anitta, Jason Derulo y HMB.

Los festivales musicales que se vieron afectados por la pandemia de coronavirus este 2020, pospusieron las fechas pensando ya en el 2021, por eso el Rock In Rio Lisboa ya adelantó parte del line up con el que regresará para otorgarle a sus fieles dos fines de semana llenos de música para todos los gustos.