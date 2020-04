Pastor pide a las personas de su iglesia que salgan a las calles a predicar

Luego de que el pastor chileno José Salgado no respetara la cuarentena y ofreciera una reunión religiosa en la que se contagiaron 30 personas de coronavirus, uno de sus colegas, Javier Soto, lo defendió e hizo un llamado a la comunidad cristiana de su país para que salgan a las calles y “no se escondan como ratas”.

Salgado, ofreció la misa el pasado 4 de abril en Puente Alto, y no respetó el distanciamiento social, haciendo que todos sus feligreses tuvieran contacto directo.

Muchas personas criticaron el accionar del pastor, sin embargo, su colega Soto subió un video en el que lo defiende e invita a los demás pastores a tomarse las calles y predicar:

“La palabra dice claramente que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Segundo, dice: ‘Sobre los enfermos impondremos las manos y estos sanarán’. Esto es un tema de fe, nosotros no nos escondemos como verdaderas ratas cobardes. Este es un tema de fe. Nosotros no nos escondemos como verdaderas ratas cobardes. Mi llamado es que todos los pastores salgan a las calles, no se queden en sus casas, salgan y prediquen”.