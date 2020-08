Pasajeras protagonizan brutal pelea en pleno avión: una de ellas se negó a ponerse el tapabocas

Uno de los vuelos que partiría desde Las Vegas hacía Charlotte, el pasado 17 de agosto, de American Airlines, tuvo un percance debido a que una de las pasajeras se negó a portar el tapabocas mientras estaba a bordo del avión.

“Nada como un club de pelea matutino pues los ánimos explotaron en el vuelo LAS-CLT de American Airlines de hoy… ¡Demasiado para el distanciamiento social!”, escribió el usuarios de Twitter que fue uno de los testigos que presenció las indiferencias, pues otra pasajera le reclamó a la mujer por no llevar el tapabocas, pero las cosas no terminaron de la mejor manera.

El reclamo y las diferencias entre la mujer que se negaba a ponerse el tapabocas frete a la otra pasajera que le exigía portarlo terminó de la peor manera, por esta razón terminaron peleando frente a los demás tripulantes.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020