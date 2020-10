Pareja nombra a su hija como el operador de internet para obtener WiFi gratis

Un llamativo caso de una pareja dispuesta a hacer todo para obtener internet gratis le está dando la vuelta al mundo. Al parecer, el episodio sucedió en Suiza, donde un hombre y una mujer fueron los únicos en participar en un concurso para obtener WiFi gratis por 18 años a costa de su bebé recién nacida.

Según afirman varios medios de comunicación locales, el operador de internet Twifi lanzó un concurso en donde invitaban a los usuarios a llamar a sus hijos como la empresa: Twifius, si era hombre o Twifia en caso de ser mujer, a cambio de obtener WiFi gratuito durante los próximos 18 años.

“Nombre a su hijo Twifia o Twifius y navegue gratis durante 18 años. Simplemente cargue una foto del acta de nacimiento de su hijo. Después de verificarlo, tendrá Internet gratis durante 18 años”, afirmaba la empresa en su publicidad.

De acuerdo al portal Noizze, los padres intentaron no hacer tan dura la vida de la pequeña al poner Twifia como su tercer nombre, para que sus compañeros y las otras personas no se enteren de la realidad. Al igual que declararon que el dinero que ahorren por no pagar internet durante los próximos años será regalado a su hija cuando cumpla la mayoría de edad.

Sin embargo, el CEO de Twifi, Philippe Fotosch, aseguró que por ser la única pareja que participó en el concurso serán premiados con WiFi gratis de por vida y para toda la familia, por lo que los padres de Twifia resultaron felices, aunque también un poco avergonzados, por haber nombrado a su hija así.