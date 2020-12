Pareja pierde más de un millón de dólares por cambiar los números de la lotería

Jacob Simon y Chantelle son una pareja británica que es noticia luego de que la novia cambiara la combinación de los números que siempre jugaban en Euromillones y que nunca le habían dado suerte. Los números eran: 14, 20, 34, 28 y las estrellas 2 y 11.

Seguramente fue una decisión de la que estará arrepentida toda su vida ya que la combinación del último sorteo era la que habían anotado durante un año, con la diferencia de un solo número 14, 20, 27, 34, 38 y estrellas 1 y 11.

Jacob expresa que no puede creerlo y que está contento de que no hayan sido varios millones “esto hubiera sido absolutamente chocante”, agregó. En una entrevista para The Sun aseguró que “se siente enfermo” y que entre más lo piensa no lo puede creer.