Ozzy Osbourne “baja del bus” a los fans de Black Sabbath: no tiene interés en una reunión

El vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, aclaró sus intenciones sobre las propuestas que han planteado sus fans, pues según el “príncipe de las tinieblas”, no tiene ningún interés en una reunión con la agrupación.

La banda de heavy metal dio fin a su legendaria carrera en el 2017 con una serie de shows en Birmingham, sin embargo, debido a su éxito, se habían conocido rumores sobre una reunión de la banda en aquel entonces.

Si bien el guitarrista Tony Iommi había dicho que le gustaría volver a tocar con la banda en un futuro, Ozzy aseguró que “No para mí. Está hecho. Lo único que lamento es no haber hecho el show del adiós en Birmingham con Bill Ward. Me sentí muy mal por ello”, comentó para Rolling Stone.

En palabras de Iommi para entrevista con Eddie Trunk en SiriusXM, el músico había dicho que “que sería bueno, si pudiéramos hacer eso … lo difícil es, ciertamente con Sabbath, ya que es algo muy grande, no puedes hacer sólo un show ocasional por todo el crew y toda la instalación que debes tener … No me opongo a hacer nada, sólo que sería de una manera diferente”.