OMS: 3 vacunas contra el coronavirus están siendo probadas en seres humanos

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este miércoles 15 de abril en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza, que ya hay tres vacunas contra el coronavirus que están siendo probadas en seres humanos:

Adhanom Ghebreyesus también afirmó que se están llevando a cabo otros 70 tratamientos para poder lograr encontrar la vacuna definitiva a la enfermedad que ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.

Recordemos que anteriormente el ministerio de Ciencia y Tecnología de China afirmó que se dio la autorización para que dos tratamientos que usan patógenos inactivos empiecen a ser también probadas en seres humanos.

Margaret Harris, vocera de la OMS, advirtió que la vacuna para el coronavirus llegará en aproximadamente 1 año.

No solo China está trabajando en la vacuna del virus, pues hay varios países y empresas farmacéuticas que también lo están haciendo.

Aquí lo dicho por Tedros Adhanom Ghebreyesus:

“We’re continuing to work with partners all over the 🌍 to accelerate R&D.

90+ countries have joined or have expressed interest in joining the Solidarity Trial, and 900+ patients have now been enrolled, to evaluate the safety & efficacy of 4 drugs & drug combinations”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 15, 2020