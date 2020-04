Pequeña niña sorprende con cover de ‘Killing in the Name’ de Rage Against The Machine

Si no hubiera sido por la pandemia mundial a causa del coronavirus, Rage Against the Machine habría pasado un mes en su muy esperada gira de reunión. Por ahora, tendremos que tomar la siguiente mejor opción: una pequeña niña adorable llamada Audrey que ofrece la versión más linda de ‘Killing In The Name’.

En el video del cover, Audrey está acompañada en la guitarra acústica por su padre, un músico malasio llamado Ujang Ijon, mientras canta el clásico del álbum debut homónimo de RATM con su dulce voz.

Durante las imágenes, la pequeña se muerde la uña, aplaude y aumenta la agresión en la voz, antes de terminar con una sonrisa entrañable. Incluso sus gritos son lindos.

Aunque hubiera sido un espectáculo digno de ver, fue mejor que la actuación terminara antes de la parte “F**k you, I won’t do what you tell me”, esa parte se la dejamos a Zack de la Rocha cuando Rage finalmente regrese.

Aquí el adorable cover publicado por Tom Morello: