Netflix: Conozca las series y películas que se despiden de la plataforma en octubre

Arranca octubre y así como nos preparamos para ver los contenidos que traerán nuestras plataformas streaming de confianza, también hay que tomar en cuenta el nuevo repertorio que disfrutaremos en el décimo mes del año.

En cuanto a Netflix respecta, así como hace algunos días conocimos las nuevas producciones que llegarán al servicio, también hay que hablar de aquellas que se despiden de la plataforma, y es que en octubre, como buen mes de terror, pues preparémonos para un selecto catálogo lleno de suspenso.

Por el lado de las películas, Netflix se encargará de retirar decenas de producciones en esta categoría, así que tome nota:

Control Total

Dicen Por Ahí

El Espanta Tiburones

El Francotirador: La Última Masacre

Frances Ha

Héroe de Centro Comercial 2

Hush

La Dama Sobre Ruedas

La Jurada

La Leona

La Masacre de Texas 3

Los Siete Magníficos del Espacio

Miedo Punto Com

Mujer Soltera Busca

Next Friday

Resident Evil Vendetta

Rudy

Scary Movie 1, 2 y 3

The Swan Princess

The President’s Barber

Un Día Perfecto

Una Casa Patas Arriba

Woodlawn Zapatero a sus Zapatos

Trilogía de Bruno y Botas (2 de octubre)

Chappie (2 de octubre)

Los Elegidos (3 de octubre)

¿Conocen a Joe Black? (10 de octubre)

The Breakfast Club (10 de octubre)

Trilogía de La Momia (10 de octubre)

Nacido el 4 de Julio (10 de octubre)

La Reina de España (10 de octubre)

El Rey Escorpión (10 de octubre)

Tiburón 1, 2, 3 y 4 (10 de octubre)

Triunfos Robados: Pelea Hasta el Final (10 de octubre)

Atómica (12 de octubre)

El Seductor (12 de octubre)

Chiquito Pero Peligroso (14 de octubre)

Suburra: Sangre Sobre Roma (14 de octubre)

Buscando a Marcos Ramírez (15 de octubre)

Candelaria (15 de octubre)

Luciferina (15 de octubre)

Money (15 de octubre)

Otherlife (15 de octubre)

Los Juegos del Hambre: En Llamas (20 de octubre)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1 (20 de octubre)

Series que se despiden en octubre

Dueños del Paraíso

Happy Holidays from Madagascar

My Babysitter’s a Vampire

Wynonna Earp

Abnormal Summit (10 de octubre)

Chef & My Fridge (10 de octubre)

Harry & Bonnie (15 de octubre)

Sinatra: All or Nothing at all (15 de octubre)

A Family Affair (16 de octubre)

Miss Representation (19 de octubre)

Documentales que dicen “adiós”:

ce Guardians

The Mask You Live In

Tokyo Idols

Playing Hard (5 de octubre)

Chris Brown: Welcome to my Life (7 de octubre)

El Che (15 de octubre)