Dave Grohl le escribió una canción a la niña que lo retó a un duelo de batería

Nuevamente, el reconocido Dave Grohl, vocalista de la agrupación Foo Fighters, y la talentosa Nandi Bushell, una baterista de tan solo 10 años, están revolucionando las redes sociales con sus retos de batería.

Después de haber realizado un primer duelo de batería, Dave Grohl decidió volver a retar a la pequeña, pero esta vez lo realizó con una canción que él mismo escribió para ella, en donde canta sobre el increíble talento musical que tiene, catalogándola como “la mejor baterista del mundo”.

El video fue compartido a través de las redes sociales de Foo Fighters, desde donde Grohl retó a Bushell a un “round 2”, pero con algo especial, algo que ella no había escuchado antes porque él lo escribió en ese momento, de forma improvisada, para ella.

La pequeña reaccionó a el ‘regalazo’ que le hizo Dave Grohl, afirmando que para ella esto es algo “épico” y que no lo puede creer. “Escribió una canción sobre mí y tocó todos los instrumentos, él solo, improvisando. Una locura”, expresó Nandi Bushell.

Recordemos que en días anteriores, la pequeña había publicado un desafío para Grohl, quien lo cumplió de forma inigualable, pero no resultó ganador, pues, según afirmó el músico, Nandi lo logró y triunfó en la primera ronda.

