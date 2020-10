Mujer pidió ayuda en redes sociales para borrar a su hijastro de una foto

Una mujer ha recibido miles de críticas en internet luego de pedir ayuda para editar una foto donde aparece su hijastro y de esta forma borrarlo de la imagen.

En la imagen, la mujer australiana aparece junto a tres niños y un hombre, quien era su esposo. La polémica se generó cuando alguien llevó las fotos a Twitter, donde un hombre expresó no estar de acuerdo con lo que la mujer quería.

Según las capturas de pantalla compartidas, la mujer estaría pidiéndole ayuda a la misma persona que tomó la fotografía. Luego publicó la misma fotografía en un grupo de Photoshop y ofreció 10 dólares a la persona que le ayudara a quitar a su hijastro.

The lump in my throat after seeing this will never go away 🙁 pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020