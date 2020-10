Mujer escupe a un pasajero que le pide usar tapabocas y la empujan del bus

Un nuevo video está generando polémica en las redes sociales, en donde una mujer, quien no portaba tapabocas, decidió escupir al hombre que le realizó el reclamo, quien inmediatamente optó por empujarla hasta sacarla del bus.

Según varios medios de comunicación locales, el video tuvo lugar en un autobus de Canadá, y allí se observa cómo casi todos los pasajeros portan su tapabocas para cuidarse de la COVID-19 que tiene atormentado a todo el mundo; menos una mujer, quien mientras está parada en el automotor recibe el reclamo de un hombre que le pide ponerse la mascarilla para no poner en peligro a los demás.

La reacción de la mujer fue totalmente sorpresiva, pues decidió escupirle en la cara al hombre que le realizó el reclamo, acto que puede tomarse como un gran riesgo por la rápida transmisión del virus.

El hombre inmediatamente se para y comienza a empujar a la mujer, quien termina tirada en la calle al ser expulsada del bus.

La polémica en redes sociales es por el comportamiento del hombre, pues mientras algunos dicen que hizo lo correcto por la acción “malintencionada” de la mujer, otros afirman que se pasó al empujarla tan fuertemente del bus.

¿Usted qué opina? Este es el video del momento que se viralizó en redes sociales:

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

— Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) October 22, 2020