Mujer agredió a policías por una multa que le hicieron en Transmilenio

El video de una mujer que fue sancionada en el Portal Tunal, ha dividido las opiniones en redes sociales, ya que mientras unos justifican sus acciones, otros dan razón a las autoridades basándose en sus agresiones y palabras groseras.

A pesar de que esta situación ocurrió la semana pasada, como lo confirmó Transmilenio, el video fue difundido hace apenas unas horas y aunque aún se desconocen los motivos que llevaron a la multa, según el video, la mujer tenía pruebas que justificaban su movilidad en el transporte público y no se encontraba violando la cuarentena.

Como se puede observar en la grabación, la mujer se muestra bastante molesta mientras dice: “Voy a trabajar, mira mi carnet, mi certificación, mi cédula y me ponen un hijue%@#! comparendo. (…) Allá en los portales no hay ninguna gono%$#& mirando la cédula de nadie hijue%@#. Gente que va a mercar y sí la dejan pasar y a uno no”.

Luego se lanza hacia la persona que la está grabando, quien al parecer era un policía, y aunque los Gestores de Convivencia tratan de calmarla, la mujer se pone cada vez más furiosa y agresiva, por eso, deciden esposarla mientras continúa diciendo que le parece injusta la sanción que le han impuesto.

Al final, la mujer continúa tratando mal a los policías y dice: “Póngame los comparendos que se le dé su granpu#&! gana porque voy es a trabajar, no a mercar, ni a contaminar a nadie hijue%@#&, a trabajar. (…) Si por mi fuera me quedaba en mi hijue&#@ casa, porque tengo que ir a trabajar sino me quedaba en mi casa, en mi casa, encerrada”.

Mira el video completo aquí:

Más bien los invito a que esta noche aplaudamos a esta muchacha. pic.twitter.com/ujHzWaRNUz — Mauricio (@MauroBuenoR) April 6, 2020

