Mire el nuevo tráiler del lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It´s A Bout Time

PlayStation sigue revelando videojuegos que llegarán próximamente para que ningunos de sus fieles se despegue de la pantalla, y así como ya conocimos los precios en los que se venderá la PlayStation 5 en Colombia, pues los anuncios no se detienen.

Así fue como lo anunció la compañía desarrolladora gracias al nuevo tráiler de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, donde Activision y Toys for Bob unieron todas sus fuerzas, pues prepárense porque el lanzamiento será el próximo 2 de octubre, en el que Playstation 4 y Xbox One serán acreedores de este nuevo título.

Dentro de sus nuevas características, Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará con un diseño más innovador, trajes nuevos, habilidades especiales y algunas nuevas apuestas serán de gran utilidad a quienes siguen al personaje desde sus inicios.