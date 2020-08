Metallica presentó su poderoso disco “S&M2”, junto a la sinfónica de San Francisco

Después de la serie de revelaciones que Metallica lanzó en los últimos días, la banda está de regreso con nuevo material, esta vez en compañía de la sinfónica de San Francisco, su ciudad natal.

Los conciertos de la banda junto a la sinfónica se grabaron en septiembre del 2019, abriendo las puertas del Chase Center de San Francisco y de paso reviviendo la reunión que había tenido la agrupación con la sinfónica en 1999, una fusión que terminó entregándole el Grammy a Metallica ese mismo año.

El “S&M2” ya se encuentra disponible en una variedad de formatos: cuenta con versiones de vinilo x 4LP, 2CD, DVD y Blu-ray; además del álbum en plataformas digitales musicales.

En el lado uno encontramos:

1 The Ecstasy of Gold (Live)

2 The Call of Ktulu (Live)

3 For Whom the Bell Tolls (Live)

4 The Day That Never Comes (Live)

5 The Memory Remains (Live)

6 Confusion (Live)

7 Moth Into Flame (Live)

8 The Outlaw Torn (Live)

9 No Leaf Clover (Live)

10 Halo on Fire (Live)

Mientras que en el lado dos:

1 Intro to Scythian Suite (Live)

2 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

3 Intro to The Iron Foundry (Live)

4 The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

5 The Unforgiven III (Live)

6 All Within My Hands (Live)

7 (Anesthesia) – Pulling Teeth (Live)

8 Wherever I May Roam (Live)

9 One (Live)

10 Master of Puppets (Live)

11 Nothing Else Matters (Live)

12 Enter Sandman (Live)