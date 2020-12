‘Matter Of Time’, el nuevo EP con el que Eddie Vedder sorprendió a todos sus fans

Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, sorprendió a toda su fanaticada durante la celebración de Nochebuena y lanzó un nuevo EP llamado ‘Matter Of Time’, mismo nombre que lleva una de sus más recientes canciones.

Después de compartir ‘Say Hi’, tema que compuso en honor a un niño de seis años que padece epidermólisis ampollosa juntural, y ‘Matter Of Time’ en noviembre, el músico estadounidense sumó a su EP cuatro canciones acústicas que grabó a lo largo de este 2020.

Entre sus nuevos lanzamientos se encuentra un cover de ‘Growin’ Up’ de Bruce Springsteen; una nueva versión de ‘Future Days’, que pertenece a ‘The Last of Us Part II’, y finalmente completó su lista con ‘Porch’ y ‘Just Breathe’.

Antes de sacar su EP, Vedder sacó a la luz oficialmente un tema que escribió hace un par de años para el documental ‘Return To Mount Kennedy’, el cual se titula ‘Cartography’.