Martin Scorsese realiza imitación de Heisenberg y sorprende a fanáticos de ‘Breaking Bad’

Una de las aplicaciones que más ha tomado fuerza durante la cuarentena generada por la pandemia del coronavirus es TikTok, sin embargo, muchos olvidamos que en el 2014 ya existía una herramienta igual con las que las personas podían usar diferentes audios y hacer lip sync llamada Dubsmash.

Los videos de corta duración y playbacks que se pueden realizar en estas plataformas han despertado el interés de diferentes directores de cine como Alfonso Cuarón, que ya ha realizado diferentes videos de corta duración, que han generado las risas de miles de internautas en el mundo.

El cineasta neoyorquino Martin Scorsese junto a su hija Francesca Scorsese sorprendieron a sus fanáticos subiendo un video realizado en Dubsmash en el que recrean una de las escenas de la icónica ‘Breaking Bad’, una de las series más aclamadas y queridas de la industria.

En las imágenes, el estadunidense saca a su Walter White interior y pronuncia las palabras: ‘Say My Name’ (Di Mi Nombre), que tuvieron lugar en el séptimo episodio de la quinta temporada, en el que el protagonista se reúne en el desierto con Declan, el distribuidor de anfetaminas al que le ofrece el 35% de los beneficios de sus negocios si él acepta vender su metanfetamina azul.

Aquí el video de Scorsese con la voz de Bryan Cranston:

Marty Scorsese doing a Dubsmash of the Breaking Bad ‘Say my name’ scene with his daughter, everyone. pic.twitter.com/LN0QUNagYi

— Liam (@WakeInShite) June 22, 2020