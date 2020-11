Maradona recordó uno de sus goles favoritos: el que le hizo al Deportivo Pereira

Durante su extensa carrera como futbolista, Diego Armando Maradona anotó cualquier cantidad de goles dentro de los que se destacan algunos que siempre quedarán en la memoria de sus fanáticos, como por ejemplo “La mano de Dios” y “El gol del Siglo”, ambos en el partido entre Argentina vs Inglaterra, justo en un contexto histórico y político por el que consagraron a Maradona como el protagonista del partido y del mundial de México 86.

Sin embargo, con la muerte de la leyenda argentina del fútbol, revivieron una entrevista que otorgó Maradona, donde le preguntaron cuál era el gol favorito de su carrera, por esta razón “El Pelusa” recordó aquel partido de Argentinos Juniors vs el Deportivo Pereira en 1980.

Aquel encuentro terminó 4-4, los goles no faltaron, así como el talento de Maradona, quien en aquel entonces se llevó a todo el equipo por delante como acostumbraba hacerlo.

“Íbamos perdiendo y remontamos un partido 3-3 y después ganábamos 4-3 con ese gol. Fue desde la mitad de la cancha, me tiraban de todo, patadas voladoras…y claro cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota e iban quedando en el piso, en la foto está cuando yo la empujo, me paso al arquero y están todos tirados en fila”, recordó Diego en la entrevista.

¿Qué tal el gol?