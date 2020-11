Liam Gallagher se despide de Maradona: “Ningún cabrón se acercará a él”

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, la leyenda del fútbol argentino, admiradores, colegas y amigos se despidieron del “pelusa” en muestra de agradecimiento por todo lo que hizo por el fútbol.

Son decenas las historias que los cercanos a Maradona podrían contar, y hasta los iconos musicales tienen una que otra anécdota para compartir con sus fans, como lo hizo hace algunos años Liam Gallagher, el exOasis cuando visitó Argentina junto con la banda que conformó con su hermano, Noel Gallagher.

Liam fue uno de los cientos que también compartió algunos minutos junto al ídolo argentino, y no solo una vez, sino dos, como lo recordó a través de su cuenta de Twitter.

Met maradonna not once but 2x and he was the real fucking deal scary but beautiful hash tag blessed

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 25, 2020