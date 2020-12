Manager de Arctic Monkeys confirmó que la banda lanzará nueva música

Según reveló Ian McAndrew, manager de Arctic Monkeys, la banda tenía planeado comenzar a trabajar en su séptimo disco de estudio a principios de este año, pero tuvieron que detener el proyecto por culpa de las restricciones de la pandemia por coronavirus.

“Están trabajando en nueva música. En este tiempo de desconexión, los chicos están distanciados y espero que el año que viene empiecen a trabajar en nuevas canciones, nuevas ideas con la visión de un futuro lanzamiento”, aseguró McAndrew durante una entrevista con Music Week.

Además, el representante de la banda manifestó que se alcanzaron a grabar algunas “maquetas durante el verano, pero se frenó a causa de las restricciones para viajar”.

En medio de lo fuerte que golpeó la pandemia a la industria musical, Ian rescató que el encierro le sirvió a los integrantes de la banda para reconectarse con la escritura y volver a trabajar en nuevas composiciones.

El pasado 4 de diciembre, Arctic Monkeys estrenó su nuevo álbum en vivo ‘Live At The Royal Albert Hall, que revive sus más grandes éxitos. Con este proyecto, la banda busca ayudar a las personas que más lo necesitan, ya que las ganancias serán destinadas a la organización War Child.

