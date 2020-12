AC/DC muestra su autopista al infierno con el video musical de “Demon Fire”

La agrupación australiana reveló a través de su canal de YouTube el video de “Demon Fire”, canción que pertenece a su más reciente álbum, “Power Up”, y con el que mostraron la carretera al infierno de la mítica canción “Highway to Hell”.

La imagen original de “Demon Fire” se mostró por primera vez en el juego de Fortnite, el lugar apropiado, ya que el video está inspirado en los videojuegos, mostrando un auto que va a todo dar por la carretera que lo lleva directo al infierno, enfrentando a motociclistas y autos de policía.

AC/DC había compartido previamente el video de “Shot in the Dark”, la canción que le dio la bienvenida al álbum número 17 de la banda, Power Up, que debutó en el número uno en la lista de los álbumes Top 200 de Rolling Stone después de su lanzamiento.

En entrevista con NME, Angus Young aseguró que su hermano fallecido, Malcolm, había estado orgulloso de este nuevo proyecto musical:

“Sé que Mal ya no está con nosotros, pero está ahí en espíritu. Esta banda era su bebé, su vida. Él era el que siempre decía ‘Continua’”.