Los X-Men realizaban una transmisión de caridad y Ryan Reynolds dañó todo al estilo Deadpool

El “Global Citizen’s Global Goal: Unite for Our Future”, evento en línea que celebra el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de la salud, quienes luchan contra el COVID-19, reunió a parte de los actores de los X-Men, una transmisión donde actores como Ian McKellen, Halle Berry y Famke Janssen entablaban una entretenida conversación, pero las cosas no salieron como ellos querían.

Una vez la reunión se tornaba entretenida, llegó Ryan Reynolds, quien se coló en la videollamada para unirse (virtualmente) con los X-Men al mejor estilo Deadpool. Su inesperada aparición generó cierta incomodidad entre los demás participantes de la conversación, tanto así que todos se empezaron a salir y lo dejaron solo con Hugh Jackman.

“Sólo somos tú y yo, Logan. ¿Sabes entonces para que será esta reunión?”, le preguntó Ryan a Hugh.

La llamada, que aparte de tener fines caritativos para apoyar al personal de la salud, también era una apuesta en escena para celebrar los 20 años del estreno de la primera película de los mutantes.