Los monos dan ejemplo de distanciamiento social

El distanciamiento social es una de las medidas de prevención que el mundo entero ha adoptado para evitar el contagio del coronavirus.

Medida que ha sido difícil de asimilar por muchas personas que aún no logran acoplar su forma de vida, ya sea por trabajo o por familia.

Pero unos monos en la ciudad de Bhalukpong, un oficial del gobierno capturó una foto donde se ven a una docena de monos recibiendo fruta.

Lo que más encanta de la imagen y la razón por la que le ha dado la vuelta al mundo, es que estos monos mantienen una distancia perfecta el uno del otro mientras esperan que les den su alimento.

“El perfecto distanciamiento social” es el título de la imagen.

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020