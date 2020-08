“Los alemanes son muy fríos y solo piensan en trabajar”: James habla de su salida del Bayern

La entrevista que le realizó Daniel Habif al jugador colombiano abordó varios temas de sobre la vida del volante, tocando campos que hasta el momento eran desconocidos, y uno de ellos fue su salida del Bayern de Múnich.

Revelan nuevas imágenes de ‘La casa de papel 5’

Si bien muchos periodistas deportivos habían hablado de la falta de interés de James al querer jugar para el club y aparte la fata de adaptación del colombiano con el conjunto alemán, pues resulta que detrás de su salida existen varios temas que el jugador reveló a Daniel Habif en su entrevista.

Según contó James, uno de los temas que lo hicieron desistir del Bayern fue el clima, pues el frío del país europeo hizo parte de las razones por las que Rodríguez decidió colgar los guayos en Alemania.

Bill Gates tiene una posible fecha para el fin del coronavirus en el mundo

Sin embargo, no solo el frío del clima sirvió como razón para despedirse del Bayern, pues la personalidad “fría” de la gente también fue de gran ayuda para que su estancia en el club fuera corta.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘qué estoy haciendo aquí con este frío'”, comentó James, quien de paso argumentó sobre la personalidad de los alemanes.

“En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender”.

Aquí la entrevista completa.