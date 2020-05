A los 92 años muere Jerry Stiller, actor de Zoolander

El mundo del espectáculo está de luto debido a la muerte de Jerry Stiller, el comediante que saltó a la fama en los años 60 y que en los años 90 recuperó su protagonismo gracias a la serie Seinfeld.

Su hijo, el también actor Ben Stiller, fue el encargado de revelar la triste noticia a través de sus redes sociales, donde se despidió de su padre recordando el gran referente que fue como papá y abuelo:

“Era un gran padre y abuelo, y fue el esposo más dedicado para Anne por unos 62 años. Te extrañaremos. Te amo, papá”.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020