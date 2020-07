Las mejores portadas de discos rock con personajes de Los Simpson

Una cuenta de Instagram que reinventa las icónicas portadas de álbumes de rock y metal con personajes de Los Simpson se ha vuelto viral en las redes sociales por lo divertidas que son y lo bien que están realizadas.

Los genios creadores detrás de ‘Springfield Albums’ han realizado más de 200 portadas en los últimos meses, reemplazando figuras en álbumes de artistas como Metallica, Korn, My Chemical Romance, Placebo y Muse con personajes de la querida comedia animada de Homero Simpson.

Nos es la primera vez que Los Simpson se han cruzado con el rock y el metal, en el pasado ha habido un montón de grandes cameos en el programa de grandes rockeros como Rob Halford de Judas Priest parodiando la propia Breaking The Law de la banda, Aerosmith pasando por Moe’s y luego Flamin ‘Moe’s para interpretar Walk This Way con el Sr. Szyslak y Otto viviendo su sueño metalero al salir con Metallica.

Aquí algunas de las mejores creaciones de ‘Springfield Albums’: