Lars Ulrich vota por su canción favorita de Metallica y la que no quiere volver a escuchar

Al contrario que otras agrupaciones de rock, que son reconocidas gracias a su frontman, pues Metallica no solo cuenta con un líder, sino con dos, ya que aparte de James Hetfield, Lars Ulrich aparte de encargarse de la batería también representa la banda en cuanto a temas ejecutivos.

Ulrich también acostumbra a estar muy presente en los medios de comunicación, y gracias a ello, sus entrevistas siempre dejan algo de qué hablar, por esta razón la conversación que tuvo con la Revista GQ fue de gran provecho para saber cuál es su canción favorita de de Metallica y a su vez, la que no le gusta de a mucho.

Para empezar, Lars aseguró que “Sad But True”, canción compuesta por Hetfield para el Álbum Negro, es su favorita y explica sus razones.

“Si hubo una canción que me hizo querer ser parte de una banda, era esta. No estaba en una banda en ese momento, aún estaba dándole vueltas al tenis, aunque eso se iba a ir por el drenaje pronto”.

Pero como todo lo bueno tiene su lado malo, el baterista habló de aquella canción de Metallica que no le gusta tanto… de hecho, no le gusta y sorpresivamente proviene del “And Justice For All…”.

“Hay una canción llamada ‘Eye Of The Beholder’ en el álbum “And Justice For All…”. Donde sea que la escucho (no queremos sonar irrespetuosos) pero suena súper forzada”, aseguró Lars. “Suena como meter un cuadrado en un orificio circular. Suena como si tuviera dos tempos diferentes. Hay como una sensación de 4/4 en el intro y en los versos, y creo que los coros están en un tempo de vals. Literalmente suena como dos mundos distintos frotándose entre sí. Suena muy incómodo para mí”, puntualizó.