Billboard 2020: Metallica, Tool y los nominados a las categorías rock

El próximo 14 de octubre los Billboard Music Awards entregarán los reconocimientos a los artistas y agrupaciones que sentaron un precedente desde el 23 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2020, y aunque Post Malone arrasó con las nominaciones, el rock también estuvo presente en la edición del 2020.

Bandas como Metallica, Rolling Stones, Panic at the Disco y Tool ocuparon varias de las nominaciones; por el lado de los artistas, nombres como Elton John, Pink y Kevin Parker con su proyecto Tame Impala también hacen parte de esta edición de los Billboard Music Awards.

Por esta razón vamos a revisar las categorías rock de la gala que nos espera este año.

Mejor Artista en Tour

Elton John

Metallica

Pink

Rolling Stones

Ed Sheeran

Mejor Artista Rock

Imagine Dragons

Panic at the Disco

Tame Impala

Tool

Twenty One Pilots

Mejor Tour de Rock

Elton John

Metallica

Rolling Stones

Mejor canción Rock

Imagine Dragons – “Bad Liar”

Machine Gun Kelly, YUNGBLUD, Travis Barker – “I Think I’m Okay”

Panic at the Disco – “Hey Look Ma, I Made It”

Twenty One Pilots – “Chlorine”

Twenty One Pilots – “The Hype”

Mejor Álbum de Rock

The Lumineers – “III”

Slipknot – “We Are Not Your Kind”

Tame Impala – “The Slow Rush”

Tool – “Fear Inoculum”

Vampire Weekend – “Father of the Bride”