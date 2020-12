Lars Ulrich de Metallica revela cuál fue el disco que más escuchó en cuarentena

A pocos días de despedir el 2020, año de cambios de vida que seguramente llegaron para quedarse un buen rato y en el que la cuarentena nos obligó a quedarnos en casa, la humanidad se acostumbró a aislarse para cuidar su salud, lo que incentivó la permanencia en el hogar.

Por su parte, Lars Ulrich no fue indiferente a la cuarentena, y como fuimos testigos a lo largo del 2020, con la cancelación de los conciertos, Metallica se las ideó para revivir sus conciertos más memorables, por lo que aún en casa la banda trabajó para llegar a los hogares de sus fans de manera virtual.

De paso, en conversación con loudwire.com, el baterista habló de la música con la que más se afianzó para permanecer dentro de casa, dándole los créditos a Rage Against the Machine

“El primer disco de Rage Against the Machine. Desde mi punto de vista, no existe otra cosa que ponga las cosas en perspectiva como Rage Against the Machine. La música, los temas, las letras, la entrega, todo parece estar en su lugar , y es tan relevante para la locura diaria que aparece en la pantalla de tu teléfono cada vez que lo enciendes. Pienso que es el soundtrack perfecto para este 2020.”