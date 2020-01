El comediante Andy Richter difundió en las redes sociales una imagen de la radiografía de un perro raza pug, la cual ha sido catalogada como aterradora por las personas que la han visto.

En la imagen, se ven los grandes ojos característicos de esa raza de perro, lo que hace que se vea terrorífico.

Aquí la imagen:

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ

— Andy Richter (@AndyRichter) December 17, 2019