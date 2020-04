Juanes, el icono latino en el homenaje a Prince, ‘Let’s go crazy, The Grammy salute to Prince’

El colombiano se unió a otros trece artistas para realizar un homenaje a Prince, ‘Let’s go crazy, The Grammy salute to Prince’, el cual contó con la transmisión de la televisión estadounidense.

Este concierto tributo a Prince que fue grabado el pasado 28 de enero, fue presentado por el comediante Maya Rudolph en esta oportunidad, la cual se transmitió debido al cuarto aniversario de la muerte del artista. Además, en esta oportunidad, Juanes interpretó 1999, canción que Prince escribió de cara al cambio de milenio.

En el homenaje Juanes compartió con artistas como Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day And the Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher.

El show que fue transmitido este 21 de abril dejó ver todo el talento con el que Juanes ha llegado a todos los rincones del mundo y ha dejado la bandera de Colombia en alto.

