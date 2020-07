Gustavo Santaolalla en entrevista con Radioacktiva

El compositor argentino Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Premios Oscar por el trabajo que realizó en ‘Babel’ y ‘Secreto en la Montaña’, habló con Julio César Escovar y Camilo Ramírez sobre el proceso de creación de la banda sonora de The Last of Us Parte 2, uno de los videojuegos más esperados de este 2020, que desde su lanzamiento se ha ganado los halagos de los expertos.

Usando su guitarra, el argentino creó los delicados sonidos que acompañan a Joel y Ellie en esta nueva historia, que ha hecho crecer a cada uno de sus personajes.

Al principio del popular videojuego de PlayStation 4, cuando los jugadores toman control de Ellie, y comienzan a seguir a Jesse por el pueblo de Jackson, aparece un perro que espera ser acariciado, que está acompañado de su dueño, un hombre que está sentado tocando su banyo, personificado como Gustavo Santaolalla.

El músico argentino también publicó a través de YouTube un mini concierto intepretando las canciones de The Last of Us Parte 2: