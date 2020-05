Guns N’ Roses lanzan libro para niños titulado ‘Sweet Child O’ Mine’

Guns N ‘Roses acaba de inspirar a un público completamente nuevo: ¡niños!

Se presentó un primer vistazo exclusivo de la portada de ‘Sweet Child O’Mine’, un próximo libro de imágenes que la banda creó en colaboración con James Patterson, que toma la letra de la canción del mismo nombre de Guns N ‘Roses y la convierte en una historia perfecta para los fanáticos más pequeños.

En un comunicado, Patterson, de 73 años, aseguró:

Con el libro, la banda y el escritor quieren “celebrar el amor y la música, y cómo nos unen en las formas más dulces”.

Ilustrado por Jennifer Zivion, el libro “se inspiró en las aventuras de Maya y Natalia Rose, dos chicas jóvenes que crecieron de gira con la banda”.

