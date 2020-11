Gene Simmons dice que Oasis “no son estrellas”, Liam Gallagher le responde, y se prendió esto

Gene Simmons volvió a ser noticia, esta vez gracias a una de sus nuevas declaraciones, pues hace algunos días abrió debate mundial al asegurar que “el rock está muerto y que Foo Fighters es la última gran banda”, declaraciones por las que fue blanco de las críticas.

En esta oportunidad el integrante de Kiss habló sobre Oasis, la ex agrupación de los hermanos Liam y Noel Gallagher, haciendo referencia de la escena rock den las últimas décadas.

En entrevista con The Dennis Miller Option, en el cual habló sobre bandas como Foo Fighters, The Beatles, Metallica y U2, además de compartir su opinión sobre la banda que un día conformaron los Gallagher.

“Voy a ser claro, nos gusta Oasis. De hecho, Liam Gallagher le puso mi nombre a uno de sus hijos, siendo sinceros. Está Lennon y está Gene. Gene se llama así por mí y Lennon por John Lennon. Pero la realidad es que, si bajas a la calle y le preguntas a la gente por Oasis, no sé si un joven de menos de 35 años va a saber, siempre, quiénes son. El estrellato universal es, te guste o no, incluso si no has escuchado ninguna de sus canciones, que todo el mundo conoce a Elvis o a The Beatles.”, dijo Gene.