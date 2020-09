¡Tremendo huracán! Fuertes vientos voltearon camiones mientras andaban

Un video se volvió viral en redes sociales en donde se observa cómo los fuertes vientos hicieron voltear a un camión que se encontraba movilizándose en plena carretera.

Según la publicación realizada por ABC News, el accidente tiene lugar en Utah, Estados Unidos, donde los intensos vientos ocasionaron que un “semirremolque” patinara hasta llegar a otro camión que también habría sido volcado a causa del huracán.

De acuerdo a la publicación, más de 40 “semirremolques” resultaron volcados a causa de los fuertes vientos, que dejaron heridos a cuatro conductores.

One semi-truck skidded to a stop next to another tipped-over truck, as intense winds on Utah’s highways blew over more than 40 semi-trucks on Tuesday, injuring at least four drivers. https://t.co/wzOejqdEh1 pic.twitter.com/z0tyPOqTFr

— ABC News (@ABC) September 10, 2020