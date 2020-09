Papá encuentra a su hija sin cucos en OnlyFans y le deja propina pa’ los dulces

OnlyFans es un reconocido sitio web que ha ido aumentando su popularidad durante los últimos meses. Allí, las personas pueden subir contenido erótico y sin censura, y recibir dinero a cambio.

Las anécdotas que han surgido durante las últimas semanas han entretenido a todos los seguidores de la red social, pues se han encontrado con celebridades famosas que están incursionando en la plataforma, al igual que personas del común a las que les han pasado cosas de ‘no creer’.

Uno de estos casos se evidenció en Twitter, en donde una usuaria de OnlyFans compartió la fotografía que subió a la red, en donde aparece sin cucos afirmando que su padre la habría encontrado en la plataforma y le habría regalado 100 dólares, apoyando el “negocio” de su hija.

Los comentarios no se hicieron esperar, los internautas quedaron asombrados con la publicación e incluso le dijeron a la usuaria que al menos el negocio “quedaría en familia”.

my dad just subbed to my onlyfans & tipped me $100, THAT is how you support your child’s business!! 👏🏻 pic.twitter.com/ks5WjFOVlm

— neesi $5 onlyfans sale (@neesi) September 5, 2020