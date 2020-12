Foo Fighters ya está en modo navidad y protagoniza tremendo comercial para Amazon Music

Aparte de ser un músico excepcional, Dave Grohl siempre se ha caracterizado por ser multifacético y tener una afinidad increíble para la actuación por más pequeño que sea su papel, por lo que en en esta oportunidad, para la tercera y última edición de “Holiday Specials”, la serie de conciertos conciertos en streaming realizados por Amazon Music.

En este concierto, Foo Fighters toca canciones como “Times Like These”, “Learn To Fly” y “Best of You”, además de compartir su más reciente canción, “Shame Shame”.

Además, en esta oportunidad la banda interpretó por primera vez su versión de “Run Rudolph Run”, canción navideña compuesta por Chuck Berry en 1958.

Para los que se preguntan, este especial se estrenó el pasado martes 15 de diciembre a través de Amazon, Amazon Music y Amazon Prime Video.