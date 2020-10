¡Paren todo! Foo Fighters lanza un EP sorpresa con canciones en vivo

Live On The Radio 1996 es el nombre del EP inédito que los Foo Fighters publicaron sin previo aviso, logrando sorprender a todos sus fanáticos con cuatro canciones en vivo que interpretaron hace varios años.

Las cuatro canciones en vivo recopiladas en el EP son ‘For All the Cows’, ‘How I Miss You’, ‘Watershed’ y ‘Up In Arms’, las cuales pertenecen a los dos primeros álbumes de estudio y fueron interpretadas hace 24 años en el programa de radio de Scott Weiss.

Mire también: Paren todo porque Gorillaz contará con su propia película en Netflix

El material inédito fue recopilado y publicado exclusivamente en la plataforma Amazon Music, en donde ya se encuentra disponible.

Por su parte, los Foo Fighters compartieron en su cuenta oficial de Twitter una foto del cassete que reúne el toque en vivo de hace 24 años, acompañado de la frase “Puede que tengamos que poner nuestras manos en ese DAT”, con el link de un landing page que direcciona a lo que parecen ser las palabras de Scott Weiss frente a la recopilación de esta cinta después de 24 años.

Le puede interesar: Paul McCartney anuncia su nuevo álbum ‘McCartney III’

“Estaba limpiando mi garaje y encontré esta cinta DAT en una caja vieja. Pensé “¡Oh, sí, esto es de la época en que grabé los Foo Fighters para una transmisión de radio a nivel nacional!”, dice Scott Weiss en el texto de la página, en donde, a través de de Apple Music o Spotify, se pueden escuchar más canciones del primer álbum de la banda.

We got the DAT… Thank you to Bob Coburn and the crew at Rockline.@amazonmusic Original recorded March 18, 1996 out now: https://t.co/SgnvurFPlC#FF25 pic.twitter.com/VQuLtHggsH — Foo Fighters (@foofighters) October 22, 2020

Escucha Live On The Radio, lo nuevo de Foo Fighters, 1996 a continuación: