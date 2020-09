¡Por fin! House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, TIENE FECHA DE LANZAMIENTO

Aunque el coronavirus acabó con las esperanzas de ser testigos de los estrenos más esperados del 2020, pues el mundo del entretenimiento sabe que debe retomar en algún momento, por esta razón los proyectos seguirán en pie de lucha programando sus lanzamientos.

Por su parte, HBO tiene claro que la anunciada precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, llegará en el 2022, tal y como lo habían meditado desde un principio, y para dar una muestra de fe a los seguidores de la historia, anunciaron que ya están en proceso de casting.

Según apuntó Bleeding Cool, los Premios Emmy fueron de gran valor para que Casey Bloys, presidente de HBO, confirmara los planes de estreno de la serie.

Esta precuela contará con 10 episodios y estará basada en la novela Fuego y sangre, de George R.R. Martin, publicada en el 2018.

Según la información que brindan, la serie también incluirá la Danza de los Dragones, lo que indica que en House of the Dragon también se podrá ver al rey Viserys I, la princesa Rhaenyra, la reina Alicent Hightower y Aegon II Targaryen.