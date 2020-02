¡FIFA 20 lanzó uniformes del ‘Chapulín Colorado’!

Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, estaría cumpliendo 91 años este 21 de febrero, razón por la que EA Sports quiso realizarle un homenaje en FIFA 20.

El videojuego estrenó un pack especial en el que los jugadores lucen un uniforme deportivo similar al traje que usaba el Chapulín Colorado, uno de los personajes del comediante mexicano.

An unlikely superhero ❤️⚽A beloved character around the world 🌎 Bienvenida la LEYENDA!

El #Chapulín Colorado KIT is available in #FUT20 Objectives🔨 #SiganmeLosBuenosFIFA20 pic.twitter.com/vOOutF98ji

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 21, 2020