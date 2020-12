Falleció Jeremy Bulloch, quién le dio vida a ‘Boba Fett’ en ‘Star Wars’

Jeremy Bulloch, quien estuvo detrás de la máscara de Boba Fett en la trilogía de ‘Star Wars’, falleció a sus 75 años.

Según informó CNN, el actor tuvo algunas complicaciones en su salud por culpa del párkinson, enfermedad con la que luchaba desde hace varios años, y perdió la batalla en un hospital de Londres durante el jueves 17 de diciembre.

Te puede interesar: Revelan escenas inéditas del rodaje de ‘Star Wars: El imperio contraataca’

El británico era fiel a las convenciones de Star Wars y estuvo varias veces allí firmando autógrafos y tomándose fotografías con los fanáticos de la saga. De hecho, fue hasta Gijón para uno de estos famoso eventos en 2015

Aparte de ‘Star Wars’, Jeremy participó en James Bond y en las series Doctor Who y The Newcomers.

Los mensajes de despedida al actor no se hicieron esperar y miles de fans han lamentado su muerte. Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker en la saga, se refirió a Bulloch como el “caballero inglés por excelencia” y lo despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter.

Mira también: Disney anunció el primer anime de Star Wars y emocionó a los fans

“Un buen actor, una compañía encantadora y muy amable con todos los que tuvieron la suerte de conocerlo o trabajar con él. Lo extrañaré profundamente y estoy muy agradecido de haberlo conocido”, escribió Hamill.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020