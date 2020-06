Especiales Radioacktiva: Hace 20 años en el rock

El fin de la década de los 90s generó temor e incertidumbre por la entrada del nuevo milenio, pues muchas personas creían que habría la caída de un meteorito, existiría un fallo informático por el efecto 2000, los polos se derretirían completamente, se produciría un colapso de las redes de comunicación, llegarían los extraterrestres, etc.

Han pasado 20 años desde que hubo el cambio de milenio y una de las mejores cosas que nos ha dado es una selección musical con las que crecimos muchos, algo que nos sigue marcando hasta el día de hoy.

En el cambio de milenio Linkin Park hizo su debut con ‘Hybrid Theory’, Limp Bizkit estrenó su tercer álbum ‘Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water’, Deftones publicaron su tercer álbum de estudio ‘White Pony’, Bon Jovi alcanzó una vez más el éxito con su canción ‘It’s My Life’, y el punk rock nos dejó grandes discos que seguimos disfrutando.

La música en nuestro idioma también tuvo lugar en la llegada del año 2000.

Andrés Rodríguez, Santiago Castro y Alex Rodríguez realizaron un viaje por las mejores canciones que marcaron el milenio.

Aquí les dejamos la playlist: