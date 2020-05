Enfermeros recrean baile de africanos con ataúd, pero con un muerto real de covid

Todos nos hemos reído en redes con cada uno de los memes que, a diario por los últimos meses, han salido en las redes, donde se ve a un grupo de africanos bailando y animando un funeral con el ataúd al hombro.

Razón por la que un grupo de enfermeros en Tiktok, publicó un video en el que cargan a un sujeto fallecido a causa del covid – 19, y donde bailan e intentan recrear la escena de los famosos hombres africanos.

Dicha publicación generó todo tipo de reacciones, principalmente de rechazo entre los internautas, lo que llevó a que el propietario del video lo eliminara y a la vez su cuenta en la red social.

El video alcanzó a ser capturado y difundido en otras redes, donde muchos de sus usuarios expresan su disgusto por cómo se comportan los enfermeros.

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor… pic.twitter.com/vVNjbX5cNm

— ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020