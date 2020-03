The Batman: Confirmada la teoría fan sobre el Batmóvil de Robert Pattinson

Gracias al director Matt Reeves los fans ya han podido ver tanto la apariencia del nuevo Batman de Robert Pattinson como el que será su Batmóvil, cuyo diseño dista mucho de las anteriores versiones del vehículo y que además oculta entre sus líneas el símbolo del murciélago de manera subliminal.

Desde que Reeves mostró las primeras fotos del Batmóvil muchos fans empezaron a señalar que su motor trasero recordaba al emblema del Caballero Oscuro. Y el creador del diseño, Ash Thorp ha decidido confirmar a través de Twitter que el motor tiene esa forma intencionadamente, o al menos eso intentaron.

So! 🤔 Just been staring at the back of the new Batmobile from new Batman movie & saw this within the engine design. 😅 I outlined it….BUT I can see the Batman emblem within. (outlined). Coincidence or part of the design?! #thebatman 🦇🤔 pic.twitter.com/f13eI3Ihna

— GrumpyandGeeky (@grumpyandgeeky) March 9, 2020