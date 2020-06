DC anuncia su FanDome, el evento virtual que sus fans estaban esperando

Después de varios rumores y expectativas, el universo DC reveló que se aproxima su FanDome, el evento que muchos estaban esperando para volver a ver a sus personas y súperheroes favoritos que pertenecen a DC.

De hecho, los más curiosos no aguantaron la espera y se dieron cuenta de la noticia al acceder a dcfandome.com, el link que automáticamente redirige a dccomics.com/dcfandome, lo que nos dice que ya está listo el DC Fandome.

Este gran espectáculo es resumido como “un evento global sin precedentes de 24 horas con la mayor reunión virtual de anuncios de talentos y revelaciones de contenido en la historia de DC”.

Para los fans de DC, pues el FanDome prepara un sinnúmero de películas, series, juegos, cómics y todo lo que tiene que ver con este amplio universo. Además desde ya se habla sobre la participación de actores de producciones como “Wonder Woman 1984”, “The Suicide Squad”, “The Batman”, “Black Adam”, “Shazam!” y “The Flash”.

El FanDome se dividirá el áreas virtuales programadas como Hall of Heroes, DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse y DC FunVerse, el cual se desarrollará el próximo 22 de agosto.

Aquí el mapa del evento:

Welcome to the #DCFanDome! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/dS318qb5nv pic.twitter.com/8SlOGim8ZS — DC (@DCComics) June 16, 2020

So excited for this. ✨ Welcome to the #DCFanDome! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/dR33TPdbaA @DCComics pic.twitter.com/m7aCxMhnlV — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) June 16, 2020