Compran la PS5 por internet, pero reciben bolsas de arroz y comida de perro

Un polémico caso le está dando la vuelta a las redes sociales; tal parece que varios usuarios de Amazon de Reino Unido compraron por la plataforma la consola de la PlayStation 5, pero recibieron bolsas de arroz, comida de perro, una air fryer, un sartén y demás elementos totalmente diferentes al videojuego.

Hasta el momento, más de cinco personas han denunciado el hecho en Twitter, en donde mostraron algunas fotos y videos de lo que recibieron en la caja que presuntamente contenía la PS5, pero no fue así.

El hecho generó gran molestia entre los usuarios, ya que se encontraban totalmente ansiosos por recibir la consola que en estos momentos ya está agotada en Amazon, por lo que ahora tendrán que esperar aún más para poder disfrutar el videojuego del momento.

Sin embargo, la compañía recibió todas las denuncias y afirmó que actualmente se encuentra investigando lo sucedido; al igual que declaró que ya había establecido comunicación con los clientes implicados para encontrar una pronta solución y remuneración por lo ocurrido.

Estos son los videos y fotos de algunas de las personas que no recibieron su PS5:

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can’t get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020