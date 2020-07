Coleccionista recibirá millonada por cartas de Pokémon que guardó durante décadas

El británico Nigel Brookes guardó por 20 años una colección de cartas de Pokémon, la cual es una de las que tiene más pedido gracias a las décadas que guardan las 103 cartas.

El próximo 27 de julio de forma de virtual la colección de Nigel será subastada al mejor postor y obviamente al fanático de la serie que esté dispuesto a pagar por ella.

Según informó el Daily Mail, en 1999 la mamá de Brookes le regaló la colección de cartas como premio por haber defendido a su hermano menor, a quien uno niños le hacían bullying.

En aquel entonces, su mamá pagó 300 libras esterlinas por aquella colección, lo que equivale a 1,3 millones de pesos, ero ahora la casa de subastas Richard Winterton Auctioneers estima un valor de 25.000 y 35.000 libras esterlinas, lo que quiere decir que al bolsillo de Nigel podrían llegar entre 115 millones y 161 millones de pesos.

Rare Complete 1st edition @pokemon Base set valued at £35K to be auctioned on 27th July 16:00 BST by @Auctionwint room: https://t.co/0pJj1KuFtl 🤩@Pokemon_cojp @_PokemonCards_ @PokemonCardsCol @PokemonNewsUK @PokemonMasters @mintpokecards @JoeOrlandoPSA @Eskim055 @stunad620 pic.twitter.com/7X0QizQnBN

— Nigel Brookes (@brookesnigel2) July 18, 2020