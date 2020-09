Quedó entre familia: se casó con la exsuegra después de haber dejado a su esposa

Un curioso caso sucedido en Inglaterra le está dando la vuelta al internet. Según varios medios locales, un hombre, después de haberse divorciado de su esposa con la que duró ocho años, decidió comenzar una relación con la madre de su expareja, es decir, su exsuegra.

Según informó el portal Daily Mail, la pareja se enamoró mientras el hombre iba a visitar a sus hijos a la casa de su exesposa, por lo que decidieron comenzar a salir y posteriormente el sujeto decidió proponerle matrimonio.

Pero no todo fue color de rosa, debido a una ley creada desde hace 500 años que “protege la familia y la moral”, el hombre fue arrestado al anunciar los planes de casarse con su exsuegra, razón por la cual tuvieron que cambiar el apellido de la mujer.

Posteriormente, según relata el diario, el hombre logró que revocaran la antigua ley y finalmente pudo casarse con la mujer en 2007. Actualmente llevan 30 años juntos desde que comenzó su relación.

La exesposa del hombre no asistió a la boda y afirmó a The People en años anteriores que su madre la había “traicionado por completo”; “Esta persona que está sonriendo y riendo con mi ex, posando para fotografías y hablando sobre la renovación de sus votos, es una completa desconocida para mí”, declaró la mujer en 2012.