Brian May es hospitalizado luego de “destrozarse los glúteos”

El legendario guitarrista de Queen y también astrofísico Brian May, que ha estado muy conectado con sus fanáticos en esta cuarentena enseñándoles cómo tocar diferentes canciones de la querida banda, publicó en sus redes sociales que se alejará un tiempo a causa de un accidente que tuvo mientras cortaba las plantas de su jardín.

Muchos de los fanáticos de May se alarmaron al ver la noticia, pues algunos alcanzaron a pensar que se había contagiado de COVID-19, algo que él mismo calmó diciendo:

«No, el virus aún no me contagió, gracias a Dios»

Brian May hizo pública la noticia, usando una foto en la que aparece usando un tapabocas, acompañada del texto:

«Además de estirarme demasiado y sufrir el acoso de demasiadas demandas… me las arreglé para romper mi «Gluteus Maximus» en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de pronto me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente»